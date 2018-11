Pinti: “Perchè non spostiamo il canile più in centro?”

II canile e i suoi guai dovuti al maltempo torneranno questa sera, 21 novembre 2018, in consiglio comunale. Una delle interrogazioni che il consigliere di minoranza Marco Pinti presenterà in apertura di seduta riguarderà proprio il canile di Varese.

Premesso che «i recenti danneggiamenti dovuti al maltempo hanno evidenziato una particolare fragilità della struttura che attualmente ospita il canile di Varese e che, interpellato in aula (è avvenuto nello corso consiglio comunale, ndr) nel merito l’Assessore De Simone ha dichiarato che, nel caso di evacuazione, il Comune avrebbe dovuto rivolgersi a volontari per ospitare i cani eventualmente evacuati dalla struttura. Considerato infine che negli ultimi anni è profondamente cambiata la sensibilità sociale nei confronti degli animali da compagnia, tanto che è auspicabile un ripensamento delle politiche in materia».

Il consigliere comunale Pinti domanda a sindaco e giunta: «Se l’amministrazione intende predisporre un piano di evacuazione nell’eventualità che si ripetano eventi di maltempo» e se soprattutto «l’Amministrazione intende prendere in considerazione la possibilità di trasferire la struttura del canile in un sito più accessibile alla cittadinanza (nei pressi del centro cittadino ad esempio) al fine di migliorarne la connessione con le tante sensibilità che potrebbero dare un contributo alla sua gestione».