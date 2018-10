Il canile allagato va in Consiglio Comunale

La notizia del canile di Varese allagato per il maltempo è arrivato fino al consiglio comunale di ieri sera, 29 ottobre 2018.

La struttura, che è comunale, è stata oggetto infatti di un intervento da parte del consigliere Marco Pinti, che – riprendendo le notizie di ieri – ha fatto presente la preoccupazione dei volontari che se ne stanno occupando che ieri pomeriggio avevano spiegato che «Per ora gli ospiti a quattro zampe sono stati fatti ruotare nei recinti meno bagnati ma viste le condizioni dell’Olona che passa li accanto sono previsti turni notturni per i volontari, e non è esclusa l’evacuazione».

Per questo Pinti ha chiesto all’assessore competente Dino de Simone, come intendeva comportarsi il comune e se stava monitorando la situazione: «Per come sta evolvendo il tempo, la serata non dovrebbe portare all’esondazione della roggia (cosa che in effetti è stata evitata, ndr) – ha spiegato De Simone – gli uffici sono già informati della situazione, e si è approntata l’organizzazione per una prima emergenza con sacchi di sabbia. Ma con la Lega Nazionale in Difesa del Cane si è parlato anche dell’eventuale trasloco. Non ci sono però altri canili comunali a parte quello di via Friuli, che ospita circa 20-30 cani: l’unica ipotesi e di portarseli nelle varie case fino alla fine dell’emergenza. Insomma, la situazione non è rosea».

Non c’è che da sperare, quindi, che l’emergenza in via Friuli sia del tutto rientrata, come sembra.