Anziana in bici travolta alla “Magnesia”

Un brutto urto laterale, con una donna finita a terra e l’altra, impietrita, rimasta dentro all’auto e sotto shock.

È la scena che i soccorritori si sono trovati di fronte questa mattina attorno alle 9 in via San Martino nella zona “della Magnesia”, che prende il nome da una vecchia fabbrica: la si incontra sullo stradone che si dipana dalla provinciale viaggiando in direzione del centro di Angera.

La donna al volante ha 87 anni: classe 1931. L’investita, anche lei anziana ma di 73 anni è finita a terra dopo essere caduta dalla sua bici ed è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno avvisato il 112.

Vigile e cosciente, la ferita è stata immobilizzata dai sanitari arrivati sul posto con un mezzo avanzato di soccorso arrivato da Sesto Calende e da un’ambulanza del Cva di Angera; nel frattempo sul posto atterrava anche un elicottero medico da Milano che ha poi caricato la donna per trasportarla in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo.

Anche la conducente dell’auto è stata soccorsa per le condizioni emotive lamentate.

Sul posto hanno operato i carabinieri della locale stazione.