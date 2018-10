Arrestato un ricercato, era ospite in un B&B del paese

I carabinieri della Stazione di Castiglione Olona, nel pomeriggio di ieri hanno arrestato e portato nel carcere di Varese un egiziano di 36 anni, regolarmente in Italia ma senza fissa dimora, destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Brindisi.

L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri in un Bed&Breakfast di Venegono Superiore, il cui titolare era realmente ignaro di tutto.

Probabilmente, come si è capito dalla documentazione di cui il 36enne era in possesso, l’uomo girovagava ormai da giorni tra il Varesotto e il Comasco.

Espletati gli accertamenti di rito per verificarne l’identità e la corrispondenza del provvedimento, lo straniero è stato dichiarato in arresto e accompagnato presso il carcere di Varese.

Il ricercato avrebbe dovuto scontare presso il Comune di Cisternino, in provincia di Brindisi la misura cautelare dell’obbligo di dimora emessa dal Tribunale di Brindisi, alla quale in realtà si è sin da subito sottratto. Per questo motivo l’autorità giudiziaria aveva aggravato il provvedimento, emettendo l’ordine di tradurre in carcere l’indagato ovunque egli fosse stato rintracciato.