In arrivo il nuovo bando per la gestione (separata) dei bar della Arcisate Stabio

Chiuso definitivamente anche il bar della stazione di Induno Olona, nelle tre stazioni sulla tratta italiana della ferrovia Arcisate-Stabio regna il deserto: nessuna possibilità di bersi un caffè, nessun tipo di presidio ma soprattutto addio al servizio di biglietteria, faticosamente decollato dopo alcuni mesi dall’inaugurazione.

Le difficoltà della ditta che aveva vinto l’appalto per la gestione dei tre bar – Induno Olona, Arcisate e Cantello – ha portato alla progressiva chiusura dei tre locali, segnando anche il fallimento dell’idea di Rfi di affidare i locali ad un’unica gestione.

«Un fattore di rischio che avevamo già segnalato a Ferrovie – dice il sindaco di Induno Olona, Marco Cavallin – e che abbiamo nuovamente fatto presente dopo al chiusura del bar di Induno, quello che ha resistito più a lungo».

La pubblicazione del nuovo bando dovrebbe essere imminente e questa volta sarà per la gestione separata dei singoli locali, sicuramente Cantello e Induno Olona (paese, quest’ultimo dove ci sono già cittadini interessati), mentre per quello di Arcisate è in preparazione un futuro diverso. Come annunciato dal sindaco Angelo Pierobon diventerà infatti la nuova sede della Polizia locale di Arcisate.