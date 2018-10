Asfaltature in A8, occhio agli svincoli chiusi

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di risanamento della pavimentazione, saranno effettuate varie chiusure notturne, a partire dal 22 ottobre.

Sarà chiuso innanzitutto il ramo di allacciamento sul Raccordo Fiera di Milano R37, per chi proviene da Varese ed è diretto verso Rho, per tre notti consecutive con orario 22:00-05:100, dalle ore 22:00 di lunedì 22 alle ore 05:00 di giovedì 25 ottobre.

In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per la A52 Tangenziale nord di Milano ed invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Baranzate.

Sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Cavaria, per chi proviene sia da Milano sia da Varese, per una notte, dalle ore 22:00 di lunedì 22 alle ore 05:00 di martedì 23 ottobre.

In alternativa si consiglia di uscire alo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+700;

Infine sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Castronno, verso Milano, per una notte, dalle ore 22:00 di giovedì 25 alle ore 05:00 di venerdì 26 ottobre.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+700.