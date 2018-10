Auto si scontrano, una finisce sullo spartitraffico

I vigili del fuoco del distaccamento di Busto e Gallarate, sono intervenuti poco prima delle 20 nel comune di Cassano Magnago, sulla SP 20, via Gasparoli, per un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate e nell’urto uno dei veicoli si è ribaltato su uno spartitraffico.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali, hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti, due donne ed un uomo. Le loro condizioni non sono gravi.