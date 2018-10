Axpo Legnano, grande presentazione

È stato il Castello Visconteo di Legnano la sede della conferenza stampa di presentazione del campionato dei Knights.

Introdotto dal Gran Maestro del Collegio dei Capitani del Palio di Legnano, Alberto Oldrini e dall’assessore allo sport del Comune di Legnano Franco Colombo, il presidente dei Knights Marco Tajana ha parlato del prossimo campionato del Legnano Basket, facendo riferimento alla complessità dell’annata, ma anche alle ottime sensazioni che ha trasmesso la squadra nelle amichevoli prestagionali.

Al tavolo con il presidente, anche Maurizio Basilico, General Manager dei Knights, Giacomo Zerella di Adidas (nuovo fornitore tecnico dei biancorossi), e soprattutto Simone Demarchi e Lorenzo Oliviero, rispettivamente Amministratore Delegato e Responsabile Marketing di Axpo, il nuovo main sponsor della squadra legnanese.

Nelle parole di Demarchi la convinzione che Legnano sia una piazza che possa permettere di crescere sia sportivamente sia commercialmente, per il tradizionale legame con il territorio e per la recente ascesa del club biancorosso che, in pochi anni, è diventato uno dei punti di riferimento per le società di A2.