Bella, spaziosa e funzionale: nuova sede per i licei Manfredini

Una sede più ampia, spaziosa, dotata di laboratori all’avanguardia e di un bar che è una galleria d’arte. Per i licei Manfredini lo spostamento dalla sede di via Santa Croce, traversa di via Crispi, a quella di via Merano, se da un lato ha voluto dire “decentrare” le aule, dall’altro ha significato un salto di qualità in termini di accoglienza e servizi.

Questa mattina, alla presenza delle autorità istituzionali ed ecclesiastiche cittadine, sono stati ufficialmente inaugurati gli spazi ristrutturati che vanno a completare le “scuole Manfredini” il cui ciclo primario è in Valle Olona da ben tre anni in quello che era la storica conceria della famiglia Babini Cattaneo. Ad accogliere autorità, genitori e amici il direttore generale delle scuole Antonella De Giorgi e il preside Marco Pippione.

La ristrutturazione offre agli studenti dei tre percorsi liceali, scientifico, scienze applicate e artistico ( a cui si aggiungono le ultime due classi del liceo classico in esaurimento), strumentazioni tecnologiche a servizio della didattica, aule, laboratori specifici per tutti gli indirizzi liceali, palestra, bar, sala studio e spazi per mostre ed eventi culturali. Un locale ricreazione arredato all’insegna del bello e dell’arte realizzato da Andrea Albanese.

La nuova sede permetterà, quindi, di ampliare ulteriormente l’offerta didattica: nell’a.s. 2019-20 le proposte per le nuove classi prime sono: Liceo Artistico (2 indirizzi:Architettura, Grafica e Comunicazione), Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate (nuova proposta).

È un nuovo passo nella storia della Fondazione Sant’Agostino, come ha ricordato lo storico preside del ciclo primario Manfredini Giulio Cova, iniziata nel febbraio 1999 a Varese in via Tonale con l’obiettivo di promuovere l’educazione e la cultura dei giovani.

Dal 2017 la Fondazione Sant’Agostino ha assunto la gestione del Liceo “Sacro Monte”, che dal 1 settembre 2018 ha cambiato la denominazione diventando “Licei Mons. E.Manfredini”.

Presente alla cerimonia inaugurale anche la presidente della cooperativa Licei Sacro Monte, professoressa Giudici che ha ricordato i primi anni del liceo sacro Monte.

Hanno portato un saluto sia il sindaco Davide Galimberti sia il direttore dell’Ufficio scolastico Claudio Merletti e il prevosto Monsignor Paolo Panighetti.