Bregonzio e Scaburri cercano il Record Italiano di apnea

Appuntamento per domenica 21 ottobre dalle ore 10.30 sul Lago d’Orta, più precisamente in via Domodossola 23 a Orta San Giulio.

La varesina Livia Bregonzio, attuale Campionessa del Mondo di Apnea Indoor, e il suo coach, il ranchese Emiliano Scaburri, tenteranno di ritoccare il Record Italiano di Apnea Lineare.

L’evento è stato organizzato dal Primo Club Lacustre Sommozzatori e Sub Novara Laghi, con il Patrocinio del Coni.