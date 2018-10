Cacciatore colpito per sbaglio dallo zio, ancora in rianimazione

E’ ancora in rianimazione l’uomo di 38 anni di Vedano Olona ferito da un colpo di arma da fuoco nella giornata di domenica 14 ottobre mentre si trovava a caccia. L’uomo era stato colpito al volto, al collo e alla spalla e si trova ricoverato in rianimazione al Sant’Anna di Como, ancora in prognosi riservata. L’uomo non è più in pericolo di vita, ma le sue condizioni rimangono serie.

L’incidente è avvenuto nei boschi di Castiglione Olona, nei boschi appena a Nord del paese. A colpire l’uomo è stato lo zio, per errore: udito il rumore nel sottobosco, avrebbe sparato pensando che si trattasse di un fagiano. L’uomo è stato denunciato per lesioni colposo.