Cassano ricorda la fine della Grande Guerra

È un anniversario importante, il centenario. E anche Cassano Magnago ricorda la fine della Prima Guerra Mondiale, l’inutile strage che costò diciassette milioni di morti all’Europa.

S’inizia sabato 3 novembre con la cerimonia alle 19 al Monumento ai Caduti di via San Giulio, al centro del vecchio abitato. Ci sarà il saluto del sindaco Nicola Poliseno e la lettura del messaggio del Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini. Alla manifestazione partecipa il Coro del Gruppo Alpini di Cassano “Rosa delle Alpi”.

Domenica 4 novembre invece ci sarà invece il corteo ufficiale: alle 9 è previsto il ritrovo all’ingresso del cimitero, di qui il corteo si muoverà verso il Sacrario dei Caduti, per la deposizione corona. Si proseguirà poi su viale delle Rimembranze, via Mazzini, via IV Novembre, via Aldo Moro, via San Giulio fino al Monumento ai Caduti, con la deposizione della corona. Alle 11 sarà poi celebrata la Santa Messa nella chiesa di San Giulio. Alla manifestazione partecipa il Corpo musicale Cassanese.

Il municipio “invita la cittadinanza a partecipare e ad esporre la bandiera italiana”.

A completamento della celebrazione è previsto anche “un momento per ricordare, un momento per riflettere”: venerdì 9 novembre alle 21 all’ex Chiesa di San Giulio saranno proposte delle letture tratte da Niente di nuovo sul fronte occidentale, con il Gruppo di lettura Collodi e i canti del Coro Voci del Rosa.