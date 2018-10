Cat Power in concerto all’Alcatraz

Martedì 6 novembre, alle ore 21.00, all’Alcatraz di Milano (via Valtellina, 25 – ingresso a partire da 25 euro + prevendita – www.ticketone.it) la cantautrice statunitense Cat Power ritorna dal vivo in Italia con il suo nuovo disco “Wanderer”, in uscita il 5 ottobre per Domino Records, che la riporta sulla scena musicale internazionale a distanza di sei anni dal suo ultimo lavoro in studio. I biglietti saranno disponibili sul circuito Ticketone dalle ore 10.00 di venerdì 20 luglio in versione scontata ‘early bird’ (20 euro + prevendita) solo per la prima settimana di prevendita.

«Le 11 tracce di ‘Wanderer’ raccontano quello che è stato il mio viaggio fino a qui – commenta Cat Power – Come ho vissuto la mia vita, vagando di città in città con la mia chitarra, per raccontare la mia storia, nel massimo rispetto di tutti quelli che, prima di me, lo avevano già fatto. I cantanti folk e quelli blues, e anche tutti gli altri, in realtà. Tutti hanno viaggiato, e io mi sento fortunatissima ad aver avuto la possibilità di fare lo stesso».

Scritto tra Los Angeles e Miami nel corso degli ultimi anni, “Wanderer”, decimo disco di studio, segna un punto di svolta nella vita privata e musicale di Cat Power, rappresentando sia la quintessenza della sua discografia sia una sopraggiunta maturità interiore. Dopo la pubblicazione di “Sun”, l’ultimo disco risalente al 2012 con Matador Records, Cat Power ha trascorso gli ultimi sei anni tra viaggi, vita familiare e decisi momenti di rotture discografiche, che hanno in qualche modo segnato lo scorrere del tempo, tra alti e bassi, contribuendo a rafforzare la personalità di Cat Power. Prodotto dalla stessa artista e da Rob Schnapf (Elliott Smith, Beck) al mixer, “Wanderer” contiene numerose collaborazioni con amici di lunga data, tra cui il cameo vocale con Lana Del Rey.

CAT POWER

Alcatraz Via Valtellina, 25, Milano

Martedì 6 novembre, Ore 21.00

Ingresso posto unico 25 euro + prevendita

Solo la prima settimana di prevendita: dalle ore 10.00 di venerdì 20 luglio in versione scontata ‘early bird’ (20 euro + prevendita)

Prevendite: www.ticketone.it