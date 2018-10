Il Centrodestra critico con Verderio: “Butta in caciara un tema serio”

«La battaglia contro la criminalità organizzata deve essere attiva e forte a tutti i livelli. La denuncia e il ripudio all’omertà anzitutto ma per chi ha l’ambizione di amministrare la prevenzione attraverso momenti educativi riveste un ruolo principale. Spesso a volte, drammaticamente i soggetti coinvolti costano alla collettività non solo al danno rivolto alla vittima degli stessi ma anche al bilancio pubblico perché portatori di disagio.

Lo scrive il Centrodestra per Lonate. È un commento ai fatti di cronaca di lunedì (gli arresti in paese e il “giro” di droga) ma anche un elemento del dibattito politico, visto che il gruppo del Centrodestra posta il testo a commento delle dichiarazioni di Modesto Verderio, consigliere di Grande Nord, all’opposizione ma critico con il resto del centrodestra.

«L’amministrazione pubblica – ricorda il Centrodestra, che governava fino allo scorso anno – fino ad ora ha svolto un ruolo fondamentale di prevenzione/formazione anche in collaborazione con l’istituto scolastico piuttosto che forme di volontariato come “Ammazziateci tutti”!!!! La lotta alla criminalità inizia anche dai banchi di scuola dal costruire insieme la “cultura alla legalità” come per esempio organizzare la biblioteca con un angolo dedicato apposta al tema o intitolare l’atrio scolastico ad una vittima».

Fondamentale è comunque il comportamento di ognuno saper individuare le mele marce e testimoniare con le proprie azioni il rispetto quotidiano degli altri e delle norme a salvaguardia della nostra civiltà. In questo contesto è ancora più grave sfruttare un momento drammatico della nostra comunità, come i recenti fatti, per fare bassa propaganda politica che ha l’unico risultato un articolo giornalistico ( come se ci mancasse!!!!) allontanando invece quello che potrebbe essere un momento serio di confronto e di proposte». È qui il riferimento polemico a Verderio: «La credibilità passa anche attraverso i modi, i toni e i contenuti di una proposta oltre da chi la formula. Buttarla in caciara confonde e non risolve! Ma forse è questo l’obbiettivo…»