Cerca di violentare 14enne in stazione ma viene fermato dai viaggiatori

Solo la presenza di altri viaggiatori ha fatto desistere dal suo intento un uomo che nel primo pomeriggio di ieri, lunedì, ha aggredito sessualmente una ragazza di 14 anni alla stazione Fs di Busto Arsizio. L’autore dell’aggressione è stato immobilizzato da alcuni cittadini che sono stati attirati dalle urla della ragazza, seduta in sala d’aspetto.

A finire in manette è stato un cittadino cinese senza documenti e dall’incerta identità, fermato dalla volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio.

Erano circa le 13,30 quando la pattuglia è intervenuta presso la stazione di piazza Volontari della Libertà dove alcuni passeggeri, richiamati dalle grida di aiuto della giovane, stavano trattenendo il cinese.

Gli agenti hanno appreso dalla vittima e dai testimoni che poco prima la giovane, seduta in sala d’aspetto in attesa del treno che doveva riportarla a casa alla fine della giornata scolastica, era stata avvicinata dall’uomo che le aveva rivolto in italiano stentato delle pesanti avances, toccandole più volte il seno nonostante le sue rimostranze presto tramutatesi in pianto e richieste di aiuto.

Lo straniero a quel punto, resosi conto che qualcuno stava per intervenire, ha cercato di allontanarsi ma è stato bloccato e trattenuto da alcuni utenti e poi preso in consegna dai poliziotti.

L’uomo, privo di documenti, è stato identificato in Commissariato grazie alle impronte digitali, dalle quali è risultato che si tratta di un irregolare più volte controllato in varie parti d’Italia – ma mai a Busto Arsizio – con diverse generalità abbinate a età variabili tra i 53 e i 66 anni. Tra i vari precedenti è tra l’altro emerso che l’uomo doveva già scontare una pena per commercio di prodotti con marchi contraffatti. Il cinese, d’intesa con la Procura della Repubblica, è stato sottoposto a fermo per violenza sessuale in danno di minorenne e condotto in carcere.