Sei milioni per rifare la stazione Fs ma i tornelli non arriveranno, per ora

La stazione Fs di Busto Arsizio è al centro delle polemiche per gli episodi di violenza che si sono verificati nelle ultime settimane, ultimo in ordine di tempo l’aggressione a sfondo sessuale da parte di un uomo nei confronti di una ragazzina di 14 anni.

Nel frattempo i vandali si sono già messi all’opera da tempo con scritte sui muri del sottopasso, portalampade divelti e sporcizia qua e là. Per rimettere a nuovo la stazione di Busto Arsizio sono stati spesi di recente quasi 6 milioni di euro per ammodernarla e restaurare le parti architettonicamente più rilevanti.

Nella lista delle opere da realizzare c’erano anche i tornelli, unico vero baluardo per fermare eventuali malintenzionati, ma a tutt’oggi non sono stati ancora posizionati. La presenza dei tornelli, infatti, eliminerebbe chi ciondola in stazione senza un titolo di viaggio rendendo l’area certamente più sicura.

Abbiamo chiesto a Ferrovie dello Stato se e quando verranno posizionati i tornelli promessi ma la risposta è stata laconica: «Verranno posizionati ma non adesso. Abbiamo tempo 5 anni per farlo» – fanno sapere dall’ufficio stampa che adduce come spiegazione anche la difficoltà realizzativa delle barriere per via dei troppi punti di accesso. Una risposta che non può essere considerata soddisfacente per le migliaia di pendolari che ogni giorno usano questa linea per recarsi al lavoro e che ultimamente hanno dovuto fronteggiare situazioni di pericolo non indifferente.