Cinque concerti per l’associazione Madala onlus

Torna con la quinta edizione “Armonie per Madala“, un ciclo di interessanti concerti che l’associazione Madala onlus organizza per sostenere le proprie attività e far conoscere gli importanti progetti educativi che promuove in alcune delle zone più povere dell’Africa.

Si inizia domenica 7 ottobre, con il Quartetto dell’Orchestra da camera di Mantova (nella foto) che alle 17.30 al Castello dei Missionari di Venegono Superiore propone un programma di musiche di Bazzini e Brahms.

La settimana seguente – domenica 14 ottobre – “Armonie per Madala” si sposta a Vedano Olona, dove alle 17.30 a Villa Aliverti si esibirà il pianista Edoardo Braga.

La rassegna prosegue a Villa Truffini a Tradate, domenica 21 ottobre (sempre alle 17.30) con il Quartetto Verdi di Milano e domenica 28 ottobre con il concerto per archi e pianforte di Drys Piano Trio.

Chiude “Armonie per Madala” un concerto per chitarra di Federica Canta, domenica 11 novembre alle 17.30 a Palazzo Branda Castiglioni, nel centro storico di Castiglione Olona.

Dopo ogni concerto l’associazione offrirà un aperitivo a tutti i presenti.

«Anche grazie ad “Armonie per Madala” l’associazione Madala continua a perseguire la realizzazione di progetti educativi in Africa – spiega il presidente Umberto Braga -Indubbiamente si vorrebbe realizzare molto di più di quanto si fa, ma il completamento in questo 2018 della costruzione della seconda scuola edificata in Malawi ci rende felici. Altri bimbi di un altro villaggio potranno apprendere nella nuova scuola e sperare in un futuro meno ostile. Altri bimbi e giovani in Sud Sudan, potendo andare a scuola nella Missione Comboniana di Old Fangak che sosteniamo, forse non saranno arruolati come bambini soldato nel drammatico conflitto tra le diverse fazioni ed etnie. Ed anche in Camerun nella scuola del C.O.E. a Mbalmayo il nostro intervento promuove educazione. Ecco che la musica viene magicamente in aiuto al nostro desiderio di aiuto.”Armonie per Madala”, prevede il soccorso di più gruppi di musicisti professionisti oltre ai giovani. Grazie quindi alla generosità di tutti i musicisti, anche per l’ innalzato livello qualitativo della nostra manifestazione e alle donazioni delle aziende amiche e degli altri amici che continuano a sostenere Madala e agli spettatori ai quali chiediamo di diffondere il nostro messaggio di solidarietà».

QUI la locandina della rassegna