Coni, il nuovo delegato è Valter Sinapi

Il Coni Varese ha ufficializzato il passaggio di consegne al suo vertice: Marco Caccianiga, che ha ricoperto il ruolo di delegato negli ultimi anni, passa il testimone a Valter Sinapi pur rimanendo nei quadri dell’ente sportivo.

Sinapi è figura legata strettamente al tiro con l’arco: è infatti il fondatore della Compagnia Arcieri Città di Varese ed è tutt’ora dirigente di primo piano, ha il patentino di allenatore Fitarco e di quarto livello europeo e ricopre il ruolo di direttore tecnico del College che l’Università dell’Insubria ha dedicato all’arco.

Caccianiga, come accennato, non lascerà però il Coni e le attività sostenute nel corso della sua direzione: sarà infatti il coordinatore tecnico provinciale con particolare attenzione alla crescita dello sport sul campo.

«Ringrazio il Presidente del CONI Lombardia Oreste Perri per la fiducia nei miei confronti. Varese potrà contare su una squadra competente, coesa e desiderosa di lavorare per lo sport nella nostra Provincia».

(V. Sinapi)

La delegazione provinciale ha intanto confermato tutti i fiduciari collocati sul territorio: Alberto Bonomi (FIPAV) per Arcisate e Porto Ceresio. Mariangela Casartelli (FITARCO) per Varese e dintorni. Bruno Frigeri (FIDAL) per Busto Arsizio e Gallarate, Luigi Manzo (FIC) per Luino e Ponte Tresa.

Nel direttivo provinciale entrano anche Giuseppe Gazzotti quale coordinatore dei rapporti con il mondo scolastico e Luca Broggini, coordinatore della comunicazione. La segreteria invece sarà sempre appannaggio di Donatella Bianchi, riferimento e raccordo anche con il Coni regionale.