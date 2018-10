Continuano gli appuntamenti per il centenario dell’associazione musicale Rossini

Sabato 27 ottobre l’Associazione Musicale Rossini propone due nuovi appuntamenti alla Casa della Musica di Villa Ottolini Tosi, nell’ambito del programma di celebrazioni per il centesimo anniversario di fondazione.

Alle ore 10.30: Il Duetto buffo dei gatti e gli animali in musica

Laboratorio creativo per piccoli musicisti (4-10 anni). Il laboratorio intende offrire ai bambini un’occasione di incontro con la musica in maniera ludica e divertente. Sperimentare e capire la produzione sonora attraverso l’uso della voce e di semplici strumenti musicali per accompagnare in versione karaoke pagine famose del repertorio musicale di vari generi ed epoche.

La musica, attraverso la fase dell’ascolto, viene utilizzata per realizzare un’esperienza attiva in cui il bambino possa esprimersi liberamente in un percorso di scoperta della propria musicalità ed emotività. Si richiede la presenza di un adulto durante il laboratorio che sarà ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili

Alle ore 17.00: Caffè Musicale Rossiniano – La Romanza da Salotto

Clelia Croce, soprano

Roberto Bottini, pianoforte

Alla romanza da salotto si accostarono moltissimi compositori dell’Ottocento. Fu uno dei generi musicali più amati sia dal pubblico sia da valenti musicisti che offrirono un mondo di grande ricchezza culturale. Ebbe facile fortuna e grande diffusione nei salotti aristocratico-borghesi dell’epoca. Ogni composizione risulta come un quadro a sé stante poiché il carattere delle composizioni rispecchia il contenuto del testo. Spesso il tema è l’amore, un amore di maniera, passionale o tormentato, dove il pianoforte accompagna la melodia del canto, vero protagonista del racconto in musica. I testi poetici possono essere più o meno impegnativi a seconda degli autori scelti nel panorama colto e popolare. A cavallo tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, dalla romanza da salotto italiana nasceranno la lirica da camera e la canzone. Talvolta le melodie possono essere caratterizzate da raffinatezza ed eleganza talvolta da energia e incisività comunicativa. Tra i compositori italiani più famosi ricordiamo Gaetano Donizetti, Francesco Paolo Tosti, Ottorino Respighi. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.