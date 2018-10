Difesa distratta, i Mastini cedono all’Ora

Prima, bruciante sconfitta interna per i Mastini che dopo il KO subito ad Alleghe pagano dazio anche in via Albani contro l’Ora, fino a domenica senza punti e invece determinata e vincente ai danni dei gialloneri.

Le “Rane” passano con il punteggio di 6-3, piegano il Varese nell’ultima parte di gara dopo che il match era filato a lungo sui binari dell’equilibrio. Tre le reti ospiti tra il 45′ e il 51′, minuti nei quali sono crollate le speranze di muovere la classifica da parte degli uomini di John Cacciatore, anche in virtù di alcuni svarioni difensivi prontamente puniti dall’Ora, che non aspettava altro.

E dire che la partita si era aperta con l’1-0 varesino dopo 1’30” addirittura in shorthand, grazie a una splendida marcatura di Raimondi. Pareggio immediato dei Frogs con Calovi (e primo errore difensivo giallonero), nuovo vantaggio interno con Vanetti su assist golosissimo di Perna. I Mastini però hanno avuto il torto di non chiudere in vantaggio la prima frazione, subendo il 2-2 proprio in un momento di buon hockey da parte dei padroni di casa. Di Zelger, lasciato tutto solo, il gol del pareggio.

Vivace e godibile anche la seconda frazione, pur con due sole marcature, una per parte. L’Ora ha trovato per la prima volta il vantaggio con Massar al 36’28 (Varese non impeccabile in retroguardia), ma poi Perna ha sfruttato bene il vantaggio numerico con una gran rete a ridosso della sirena del 40′.

Poi però, dopo l’ultima pausa, la partita si è indirizzata verso i bolzanini, più fisici, continui e concreti dei Mastini. Prima Massar, po Zelger e infine Stimpfl hanno chiuso i conti e centrato la vittoria da tre punti.

Per i Mastini c’è poco tempo per riordinare le fila: giovedì 11 alle 20,30 i gialloneri saranno di scena a Pergine (Sapiens che hanno sculacciato il Bressanone capolista, in casa sua…) mentre domenica in via Albani arriva il Merano.

Mastini Varese – Ora Frogs 3-6 (2-2; 1-1; 0-3)

Marcatori: 1’30” Raimondi (V – Andreoni, F. Borghi), 4’07” Calovi (O – Massar), 6’47” Vanetti (V – F. Borghi, Perna) , 13’17” Zelger (O – Hanspeter, Walter), 36’28” Massar (O – Calovi, Zelger), 39’54” Perna (V – Raimondi, Grisi); 45’32” (AF) Massar (Negri), 47’52” (AF) Zelger (Selva), 51’44” (AF) Stimpfl (Zelger, Nagele).

Varese: Menguzzato (Bertin); Papalillo, Barban, E. Mazzacane, Cortenova, Grisi, F. Borghi, Belloni, Perna, Franchini, Vanetti, Andreoni, Teruggia, M. Mazzacane, Sorrenti, P. Borghi, Pirro, Di Vincenzo, Privitera, Raimondi, Odoni. All.: Cacciatore.