Contro i disagi ai pendolari volantinaggio Pd fuori dalle stazioni

Il Partito Democratico distribuirà volantino fuori dalle stazioni ferroviarie lombarde per denunciare l’inerzia della Giunta regionale nel porre rimedio ai disagi dei pendolari.

L’iniziativa, che si svolgerà nella mattinata di martedì 23 ottobre, è stata annunciata dal partito: “Ora basta! Treni sicuri, efficienti e puntuali” è il messaggio del volantino che verrà distribuito alle persone in arrivo in stazione nel giorno in cui era previsto il Consiglio regionale ad hoc sulla condizione del trasporto ferroviario in Lombardia, ma che su richiesta della Giunta regionale è stata rinviata di tre settimane, al 13 novembre.

Il consigliere regionale Samuele Astuti sarà presente dalle ore 7.00 alle 8.15 nella stazione di Varese Ferrovie Nord.