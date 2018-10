Doppio appuntamento alla Ghiggini

Inaugura sabato 6 ottobre alle 17 presso la Galleria Ghiggini di Varese, in Sala Rossa, la mostra di Giulio Locatelli dal titolo “Tracciati”.

“Geografie reali ritracciate con sentimenti ed esperienze personali anche vissute, che individuano punti dettati da coordinate intime – scrive Lara Treppiede – Lo sguardo, il pensiero e il cuore, nel vedere mappe filate mi riconduce a Maria Lai, l’esempio della grandezza nell’essenzialità. Così inserisco nella sua Storia Universale, come in altre sue straordinarie geografie, lì dove lei stessa l’avrebbe indicato, un piccolo punto cucito dal giovane artista, in un luogo qualunque del globo, dove l’amore per il fare artistico, per il raccontare, per il saper far proprio il presente e ritracciarne strade e percorsi, accomunano chi parla attraverso questo mezzo dal fascino e dal sapere antico”.

mostra in Sala Rossa fino al 4 novembre 2018

Sempre sabato alle 17.30 è in programma l’incontro con Antonio Pedretti moderato da Claudio Lucchini.

“La domanda è “cos’è un pittore e cos’è pittura?”. Una questione per rispondere alla quale il modo più semplice sarebbe prendere in mano un pennello. Perché se, al contrario, decidiamo di ricorrere alle parole, fatalmente scopriremo che le risposte sono molte e che, sebbene esse siano tutte collegate tra loro, ciascuna implica ulteriori domande di natura filosofica e storica. In sostanza, cioè, la faccenda, se esplorata utilizzando il (dominante nella nostra cultura) “sapere della profondità”, si rivela di una complessità davvero abissale. Ma, se la esaminiamo alla luce di quello che potremmo definire “sapere della superficie”, la risposta si rivela non facile e, tuttavia, meravigliosamente semplice”.

Tracciati. Giulio Locatelli

