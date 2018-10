Fiamme nel deposito dei mezzi di Agesp

Incendio all’interno del deposito dei mezzi per la raccolta rifiuti di Agesp in via Canale 26 a Busto Arsizio questa mattina, mercoledì, attorno alle 9,30.

Le fiamme hanno avvolto un camion compattatore a metano. È stato scongiurato il rischio di esplosione delle bombole ma un secondo mezzo è rimasto danneggiato.

Sul posto si sono concentrati diversi mezzi dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a domare le fiamme prima che vi potessero essere conseguenze più gravi mentre i dipendenti sono stati fatti evacuare ma non ci sono feriti.