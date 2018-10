Fuochi e padelle da Iper per lo show cooking dei giovani chef

Gli alunni dell’Istituto CFP di Varese hanno preparato in diretta alcuni piatti casalinghi da far degustare ai clienti in occasione dei festeggiamenti per il trentesimo anniversario del punto vendita.

I giovani studenti dell’istituto hanno cucinato e risposto alle curiosità dei tanti clienti sui metodi di preparazione e sui trucchi del mestiere. Molto apprezzati gli gnocchi fatti in casa alla crema di zucca e funghi.

Lo show cooking è stato organizzato nell’ambito dei festeggiamenti per il 30esimo anniversario dell’iper di Varese. La programmazione prevede ancora numerosi eventi aperti al pubblico fino all’1 novembre.

Ecco il programma con i prossimi eventi

Venerdì 26 ottobre

La cantinetta si anima di aromi e di esperti sommelier dell’Associazione Italiana Sommeliers per una degustazione guidata di una selezione di pregiati vini bianchi.

Dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 18.30

Sabato 27 ottobre

Sapori da scoprire alla pescheria di Iper con una degustazione guidata di pesce fresco

Dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30

Domenica 28 ottobre

È l’Oktoberfest di Varese da Iper con una degustazione speciale con la birra Carlsberg.

Dalle 10 alle 18

Lo stesso giorno il ristorante Crotto di Valtellina di Malnate proporrà una degustazione di polente tipiche della nostra zona.

Dalle 10 alle 18

Lunedì 29 ottobre

I fioristi di Fiorucci fiori presenteranno un corso di confezionamento utilizzando materiali fommy.

Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

Martedì 30 ottobre

Mani in pasta! Gli alunni dell’istituto comprensivo S.Pellico Manfredini di Varese con la guida dei maestri panettieri di Iper e dell’associazione panificatori di Varese impareranno l’arte della panificazione.

Dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 15.15

Mercoledì 31 ottobre

È Halloween. Le truccatrici della profumeria di Iper saranno a disposizione per uno speciale truccabimbi.

Dalle 10.30 alle 18.30.

Nella stessa giornata gli alunni del CFP di Varese prepareranno con lo chef di Iper alcuni piatti casalinghi da degustare

dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30

Giovedì 1 novembre

Le hostess di Iper offriranno castagne, zucchero filato e pop-corn

dalle 10.30 alle 18.30