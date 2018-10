Gabriele Cirilli in scena al Manzoni

Al Teatro Manzoni arriva Gabriele Crilli con MI PIACE, in scena mercoledì 24 ottobre 2018 alle ore 21. Con questo spettacolo il Teatro inaugura il calendario in abbonamento, che vede come sempre un nutrito pubblico di fedelissimi, cui si aggiungono i nuovi abbonati.

È lo stesso Gabriele Cirilli a spiegare il titolo e il senso di questo one man show, che lo vede protagonista sia nella veste di attore (unico sulla scena) sia in quella di autore (insieme a De Luca, Giugliarelli, Insegno, Ganzerli, Tagliento). “Viviamo tutti per un Like, in Italiano MI PIACE. La nostra vita è un continuo avere e dare un giudizio… Insomma MI PIACE è la parola chiave della nostra esistenza!

Quello che io propongo è uno spettacolo che attraversa tutti i generi del teatro comico: dalla commedia degli equivoci al cabaret, attraverso monologhi, canzoni e balletti che mi impegnano in una prova d’attore completa e sfaccettata”. Cirilli si autodefinisce “un mattatore della risata” perché la risata è contagiosa, è un toccasana, è qualcosa che crea subito empatia e una certa magia tra un attore e il suo pubblico. E continua: “Un sorriso illumina di più della corrente elettrica e costa molto meno. Ho abbracciato questa fede e MI PIACE quando vedo le persone star bene col sorriso sulle labbra! MI PIACE essere Comico e Commovene e al tempo stesso, è l’espressione della mia maturità artistica”.

Nato e cresciuto a Sulmona, dopo la maturità classica, Gabriele Cirilli si iscrive all’Università “La Sapienza” di Roma, abbandonando in seguito il corso di Lettere Moderne per seguire Gigi Proietti nel suo Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Roma. Inizia così, nel 1988, la sua carriera di attore Drammatico-Comico-Brillante,

abbracciando tutti i generi dello spettacolo.

Titolo: MI PIACE

Date: 24 ottobre 2018 ore 21.00

Genere: one man show

Autori: Cirilli, De Luca, Giugliarelli, Insegno, Ganzerli, Tagliento

Regia: Claudio Insegno

Produzione: MA.GA.MAT.

Attore protagonista: Gabriele Cirilli

Costo del biglietto: Poltronissima 33€ – Poltrona 30€ – Poltrona ridotto 27€ – Galleria 28€ – Galleria ridotto

25€ (per gli abbonati: spettacolo in abbonamento)

B otteghino (via Calatafimi, 5): da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle 19.00 – tel. 0331677961. Vendita biglietti online: www.cinemateatromanzoni.it