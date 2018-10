Gru al lavoro in centro: arrivano le luminarie di Natale

Il Natale a Varese quest’anno si prepara decisamente per tempo: se qualcuno di voi ha visto delle gru in piazza Carducci e in piazza Podestà, era per mettere le “lucine di Natale” che a dicembre vogliono rendere Varese una città natalizia con tutti i crismi.

Al lavoro c’erano i tecnici della società emiliana Michelotti Group, che le luminarie le mette anche a Venezia, a Parma e in Trentino: a chiamarli è stata la società che si è aggiudicata l’avviso pubblico ai privati per l’allestimento di Natale in città, e che già a giugno aveva presentato il progetto della città di Natale: la Stube srl di Luca Tonidandel, che ha fatto partire il progetto con il supporto di Confesercenti.

Insieme alle luminarie che saranno sistemate in piazza Carducci, piazza Giovine Italia, piazza Podestà e piazza San Vittore, i lavori in questi giorni riguarderanno anche i punti di filodiffusione, che saranno in piazza Podestà,

piazza Carducci, piazza San Vittore, piazza Giovine Italia, galleria Manzoni, piazza Repubblica, piazza Monte Grappa.

Niente paura però: in funzione ci entreranno solo a tempo debito. Il taglio del nastro per queste e molte altre iniziative è previsto infatti all’inizio di dicembre.