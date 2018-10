La comunità di san Carlo pensa al lavoro

E’ cominciata con una fiaccolata (l’arrivo è qui sotto) e finirà con una bella cena benefica la settimana della Comunità di san Carlo Borromeo a Varese.

In mezzo, numerosi appuntamenti: importanti quelli legati alla mostra “Fondati sul lavoro?” inaugurata domenica e che resterà aperta per tutta la settimana nel salone parrocchiale di via Giannone 1, dove, in una serie di pannelli con immagini e testi, si fa una analisi del mercato del lavoro, a Varese e in provincia, curata dalla sociologa Rosangela Lodigiani, docente all’università Cattolica di Milano.

Una mostra che vedrà anche un momento specifico di riflessione, giovedì sera 25 ottobre: dove, a conclusione della giornata dedicata a San Carlo, si terrà una tavola rotonda sul tema del lavoro morderata dal giornalista Rai Enrico Castelli, dove la docente presenterà i suoi dati e si potranno ascoltare le testimonianze di imprenditori e lavoratori.

Sabato 27 la settimana si concluderà con una cena benefica, il cui ricavato sarà dedicato ai progetti di scolarizzazione dei bambini in carico alla Caritas delle parrocchie: le iscrizioni alal cena si raccolgono fino al 24 ottobre.