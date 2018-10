L’attenzione per la salute dei più piccoli

Questa settimana, protagonista della nostra case history è il nuovo ambulatorio pediatrico all’interno del Nuovo Centro Fisioterapico di Varese, che verrà inaugurato a novembre.

L’articolo è stato letto in sole 24 ore, da 4.350 persone ed è stato condiviso 1520 volte a Facebook.

Il post Facebook, nello stesso lasso di tempo, ha raggiunto 75.297 persone e condiviso 414 volte e diversi sono stati anche i commenti dei lettori, che hanno voluto esprimere favore a questa nuova iniziativa.

Argomenti come la salute e in particolare la salute dei più piccoli, sono visti con grande favore dai lettori di Varesenews e per gli operatori del settore, promuovere la propria attività attraverso articoli di divulgazione, è un sistema che permette all’utente di “entrare” all’interno della struttura e cominciare a conoscerne i servizi e i protagonisti.