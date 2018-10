A Varese apre il nuovo centro ambulatoriale pediatrico

Dal 1 novembre, all’interno del Nuovo Centro Fisioterapico, in via Maspero 3 a Varese, apre un nuovissimo ambulatorio privato pediatrico (con servizi di pronto intervento), attivo tutti i sabati fino alle ore 19.

L’ambulatorio pediatrico verrà diretto dalla dottoressa Donata Potito (pediatra e adolescentologa), assistita dalla dottoressa Camilla Borghi (pediatra), e offrirà un servizio di diagnosi clinica, esami radiologici ed ematici, oltre ai test rapidi necessari per una diagnosi veloce.

Per eventuali urgenze e per appuntamenti, è disponibile il numero 344 0859058 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19.

“Un’iniziativa per venire incontro a tutti i genitori dando la possibilità di rivolgersi ad un centro specializzato in un giorno come il sabato in cui i medici curanti non sono disponibili. Una risposta immediata con un numero dedicato, con la possibilità di effettuare test rapidi ed esami in urgenza, sia ematici che radiologici”, commentano così le dottoresse Potito e Borghi.

“Da padre oltre che da imprenditore, sapere di poter usufruire e di poter offrire un servizio pediatrico di alto livello anche al sabato senza necessariamente andare a sovraccaricare un pronto soccorso, è per me motivo di grande orgoglio. Abbiamo lavorato a lungo per poter offrire il miglior servizio possibile a tutti i genitori della nostra città.

Di questo voglio anche ringraziare le dottoresse Potito e Borghi, che insieme a mia moglie, Sarah Nidoli Isber (Responsabile Relazioni Esterne e del Marketing del Gruppo Isber), hanno sposato da subito questo progetto”, sono le parole di Malek Isber, amministratore delegato del Nuovo Centro Fisioterapico.