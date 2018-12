Centro pediatrico privato, aperto anche l’8 dicembre

Il nuovo centro pediatrico privato all’interno del Nuovo Centro Fisiotrapico di via Maspero a Varese, è una risorsa importante per tutta la provincia, anche nei giorni festivi. Il centro resterà aperto anche l’8 dicembre, per offrire un servizio pediatrico di alto livello anche quando è festa.

Senza avere presunzione di contrapporci al primo intervento pediatrico dell’Ospedale Del Ponte, possiamo, per quanto concerne le patologie meno gravi, ridurre gli accessi all’ospedale, e di conseguenza i tempi di attesa, offrendo un servizio che curi le patologie che non può gestire il pediatra di famiglia, in quanto non disponibile il sabato.

Con un’attesa media di circa 30 minuti, sono starti visitati e curati circa 20 bambini. Le patologie sono state le più differenti dalle respiratorie, alle malattie esantematiche o alle forme gastroenteriche. Grazie ad una rapida diagnostica attraverso test rapidi, radiografie refertate, i bimbi sono stati tutti rinviati ai loro Pediatri Curanti con il diploma di coraggio e le bolle di sapone, con la possibilità attraverso una mail (personale e riservata) di avere un riscontro della cura.

L’esperienza per il bambino, anche se ha dovuto eseguire un piccolo prelievo ematico, è stata simile a quella visita che il suo Pediatra esegue nel suo ambulatorio, aspettando magari l’esito dell’esame e dell’effetto della terapia nella sala d’attesa preparata a misura di bambino.

Oltre a questo, presso il nuovo centro pediatrico sarà possibile usufruire del servizio di vaccinazione in regime di solvenza (ovvero i genitori dovranno precedentemente acquistare in farmacia il vaccino stesso).

In questa breve video intervista, la dott.ssa Potito ci racconta lo spirito di questa iniziativa.