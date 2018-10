Monti Arreda compie 50 anni e ti regala un letto Flou

Una grande festa si è svolta sabato 6 ottobre nello showroom di Monti Arreda di Cittiglio per festeggiare i 50 anni di questa attività familiare giunta alla terza generazione.

Galleria fotografica Monti Arreda compie 50 anni 4 di 52

Nei 1500 metri quadri di esposizione, oltre 600 persone hanno celebrato la ricorrenza, immersi in suggestive atmosfere anni ‘50. Oltre al design d’arredo di marchi italiani selezionati come Flou, Molteni & C., Riva 1920, Foscarini, Modulnova e Scavolini, è stato possibile ammirare un’esposizione di vespe storiche allestita dal Vespa Club di Varese e gustare le numerose delizie preparate dagli alunni dell’Istituto De Filippi di Varese.

L’attività di Monti Arreda, nata nel 1968 come piccola rivendita di mobili, rappresenta oggi nel campo dell’arredamento di qualità, una delle realtà più storiche e dinamiche dell’intera provincia di Varese, che negli anni ha arredato le case di molte famiglie non solo nella nostra provincia, ma anche in Italia e in diversi paesi europei.

Tra applausi e ringraziamenti, Monti Arreda ha premiato clienti e collaboratori che in questi 50 anni hanno contribuito al proprio successo ed ha presentato in esclusiva l’ambitissimo premio del concorso #50special: il letto Nathalie di Flou in edizione limitata,che verrà vinto da uno dei clienti che hanno effettuato o effettueranno un acquisto entro il 31 dicembre 2018.

Nathalie, il capostipite dei letti tessili, disegnato nel 1978 dall’architetto Vico Magistretti per Flou, compie a sua volta 40 anni ed è a pieno titolo un pezzo di puro design. Grazie a Magistretti e a Flou, il concetto di letto è stato completamente rivoluzionato, passando da singolo oggetto a un “sistema letto” completo, che coordina Benessere ed Estetica.

Acquista quindi il tuo arredamento da Monti Arreda, in via Roma 79 a Cittiglio entro il 31 dicembre 2018, ti sarà consegnata una cartolina per partecipare all’estrazione del letto Nathalie by Flou in edizione limitata! Leggi il regolamento

Scopri inoltre le altre imperdibili iniziative che Monti Arreda e Flou hanno studiato per te in occasione di questi importanti anniversari sul sito internet.