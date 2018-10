L’Auser cerca volontari (e auto) per continuare la sua missione in Valceresio

L’Auser di Arcisate lancia un appello per cercare nuovi volontari che vogliano donare un po’ del proprio tempo libero per supportare l’associazione che offre un importante servizio per l’accompagnamento in auto di persone che ne hanno bisogno verso strutture sanitarie pubbliche o private. Il servizio, rivolto tutti coloro che ne hanno bisogno, copre ormai tutta la Valceresio e le richieste crescono costantemente.

Con i suoi 1.100 associati l’Auser garantisce circa 300 servizi di accompagnamento ogni mese, ma le richieste sono in continuo aumento e servono rinforzi per i 25 volontari che attualmente garantiscono questa importante attività.

«Chiunque può mettere a disposizione qualche ora del proprio tempo – spiegano i responsabili dell’associazione – secondo la propria disponibilità. Anche poche ore settimanali o mensili sono importanti per poter offrire questo servizio sempre più indispensabile che ormai copre praticamente tutta la Valceresio. Inoltre diverse organizzazioni fanno riferimento a noi che siamo un risorsa per la comunità della Valceresio. Noi cerchiamo di far fronte il più possibile alle richieste ma è indispensabile l’aiuto di nuovi volontari».

Ai volontari Auser mette a disposizione le proprie auto oppure, se viene usata la propria vettura, un rimborso chilometrico, oltre all’assicurazione che copre ogni rischio.

Sempre per coprire le esigenze di questo servizio, l’associazione cerca auto usate, ma ovviamente in buono stato, che invece di finire rottamate potrebbero essere ancora utili per ampliare il parco auto di Auser.

Chi fosse disponibile può contattare Auser al numero 0332 856804 oppure al 334 1894831.