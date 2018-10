Che lavoro faranno i nostri figli? Conoscere per scegliere in biblioteca

Venerdì 12 ottobre alle ore 21.00 si terrà presso la Sala Conferenze della Biblioteca di Castellanza la serata con i genitori che rientra nel progetto di orientamento “Io conosco, Io scelgo”.

La conferenza, dal titolo “Il lavoro dei nostri figli” sarà condotta da Umberto Rega, Responsabile dell’Area Formazione di Confartigianato – sede di Busto Arsizio che presenterà alcune tematiche relative al mondo del lavoro con particolare attenzione al tessuto produttivo della Provincia di Varese.

Questa serata è complementare a quella di venerdì scorso in cui la dr.ssa Elisabetta Sartori, responsabile del Servizio InFormaLavoro del Comune di Castellanza ha parlato ad una platea numerosa ed attenta, delle scuole superiori che i ragazzi possono frequentare dopo la terza media, spaziando dai licei agli istituti tecnici fino ai corsi di formazione professionale. L’incontro è continuato con alcune considerazioni relative alle aspettative e agli interessi dei ragazzi, fattori di cui i genitori devono tener conto per guidarli con sensibilità ad effettuare una scelta motivata e consapevole, che sarà la premessa ad un percorso scolastico di successo. L’attenzione da parte dei genitori presenti dimostra quanto sia sentito l’interesse per le tematiche trattate.

Il progetto “Io conosco, io scelgo” prevede, inoltre, incontri tenuti dalla dr.ssa Sartori con le classi II e III medie e l’intervento di alcune figure professionali che presenteranno la loro diretta esperienza, illustrando la propria attività lavorativa.

Di questo progetto si fa carico l’Amministrazione comunale che collabora attivamente con la scuola, nella convinzione che le energie spese per l’educazione siano sicuramente proficue; è rivolto, oltre che alla scuola statale “L. da Vinci”, anche alle scuole paritarie Maria Ausiliatrice, Montessori e San Giulio, con cui la dr.ssa Sartori concorda il piano di interventi, modulandolo sulle esigenze dei singoli istituti.

La fase finale consiste nei questionari di gradimento che hanno dato sempre risultati lusinghieri: infatti questo progetto che si svolge da parecchi anni riscuote regolarmente il favore di alunni, insegnanti e genitori proprio perché risponde ad una precisa esigenza: conoscere se stessi e l’offerta scolastica del territorio, per arrivare a scegliere la scuola superiore e, quindi, ad impostare il proprio futuro con serenità e consapevolezza, evitando il rischio di fallimenti e valorizzando le proprie attitudini e capacità.