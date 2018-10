Ecco le aquile, i commercianti che hanno speso la loro vita in negozio

E’ una tradizione quasi “di famiglia” che si rinnova a cadenza biennale per dare il riconoscimento ai “veterani” del commercio che hanno raggiunto traguardi importanti nella carriera e nella vita: domenica 14 ottobre al centro congressi Ville Ponti di Varese si è svolta la cerimonia di premiazione – ma forse è meglio chiamarla festa – dei “Maestri del commercio” di 50&Più, l’Associazione provinciale anziani del commercio.

E, a sorpresa, è stato premiato anche Domenico Copreni, il presidente varesino di 50 & Più che organizza l’iniziativa, per i suoi tanti anni da panettiere in Uboldo. «Lo premiamo con l’aquila d’argento, che si dà a chi ha più di 25 anni di “carriera”, ma lui di carriera ne ha 39 sulle spalle» spiega Sergio Bellani, segretario generale di Uniascom Varese, che ha chiamato i 54 premiati sul palco.

L’onorificenza di Maestro del commercio è il premio per una vita trascorsa in negozio ed è assegnata a coloro che svolgono o hanno svolto la propria attività nei comparti del commercio, del turismo o dei servizi per almeno 25 (aquila d’argento), 40 (aquila d’oro) e 50 anni (aquila di diamante).

E a premiare questi “eroi del commercio” ci sono stati non solo i presidenti delle varie associazioni locali del commercio, ma anche le istituzioni: da ricordare in particolare i sindaci di Varese Davide Galimberti e di Saronno Alessandro Fagioli, e l’onorevole Leonardo Tarantino, sindaco di Samarate.

Tanti amici e parenti a vedere le premiazioni, e un po’ di commozione tra tutti: per la gioia di veder riconosciuta una vita di sacrifici, ma piena e riconosciuta dalle città in cui hanno vissuto.

TUTTI I 54 MAESTRI DEL COMMERCIO PREMIATI

AQUILA DI DIAMANTE (50 ANNI DI ATTIVITA’) – 16 PREMIATI

AIMAR MAURO – SAMARATE

AMBROSETTI LORENZO – VARESE

ARICOCCHI CARLA GIUDITTA – CUVIO

BASSETTI DARIO – COMERIO

BRIOZZO CARLO – GERENZANO

CANTU’ LUCIANA – VARESE

CHIODI BRUNO – SOMMA LOMBARDO

COLOMBO GUIDO – INDUNO OLONA

DELL’OVA EUGENIO – VARESE

FERIN SILVANO – MALNATE

GANDINI GIULIO – CASCIAGO

GHELFI MARIA GABRIELLA – INDUNO OLONA

GHEZZI GIOVANNA – VARESE

NEGRINI RITA – LAVENO

NOCE GIOVANNA – COMERIO

SEVESO ANGELO FRANCO – SARONNO

AQUILA D’ORO (40 ANNI DI ATTIVITA’) – 20 PREMIATI

ALDROVANDI LUISA – CASSANO VALCUVIA

BALZARINI ROMANO -VERGIATE

BOSATELLI BRUNO – BUSTO ARSIZIO

BUONGALLINO PASQUALE – COCQUIO TREVISAGO

CANOSSI ALESSANDRO – VARESE

FAVINI ENZO – AZZATE

GATTI LETIZIA – VIGGIU’

MARCON ADRIANA – GORLA MINORE

MARMORATO PANTALEONE – GERMIGNAGA

MASCIONI GISELLA – BUGUGGIATE

MOLINARI ENRICO ANTONIO – BUGUGGIATE

RANZONI OSVALDO – GAZZADA

RIGAMONTI AMBROGIO – LAVENO

RUZZA GRAZIANO – SOMMA LOMBARDO

SCAPOLAN RINO – VIGGIU’

SEVESO MAURIZIO – SARONNO

SEVESO PIER LUIGI – SARONNO

STRIATO GIANNA – TRADATE

TAIANO ARTURO – CASORATE SEMPIONE

VANELLI MARIAROSA – SOMMA LOMBARDO

AQUILA D’ARGENTO (25 ANNI DI ATTIVITA’)

BEGHI EMILIO – GEMONIO

BIANCHI EMILIA – CANTELLO

BUZZI OSCAR – PORTO CERESIO

CERUTTI UMBERTO PASQUALE – CASCIAGO

CESARDI GRAZIELLA – BESNATE

COLOMBO MAURA – INDUNO OLONA

COPRENI DOMENICO – UBOLDO

CRESPI GIUSEPPE ENRICO – GALLARATE

GRAZIUSO ROSA – GAZZADA

INTROINI MARCO DOMENICO – GALLARATE

MANCINI FILOMENA – BRISSAGO

OLEARO FEDERICO – SESTO CALENDE

POZZI PAOLA – GALLARATE

RAMPOLDI MARCO FRANCESCO – SARONNO

TAIANO LUCIO – CASORATE SEMPIONE

VANOLI MICHELINA – VARESE

ZAMBELLI ANTONIA – VARESE

ZAMUNER PAOLA – MALNATE