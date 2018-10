Luvinate “celebra” la mela

La Proloco di Luvinate, con il patrocinio del Parco Regionale Campo dei Fiori, Slow Food condotta di Varese, Associazione Florovivaisti Varesini, Orticola Varesina e il Comune di Luvinate, organizza due giorni di festa dedicati alla mela.

La manifestazione, giunta ormai alla 26 esima edizione, si terrà sabato e domenica 6 e 7 ottobre al Parco del Sorriso a Luvinate.

“Una mela al giorno …”è un evento piuttosto articolato, a cavallo tra sagra, mostra, gastronomia e divulgazione.

Infatti, intorno alla mostra di mele, pere e frutta di stagione che annovera produzioni locali e raccolte varietali di istituti, università e centri di ricerca che si occupano di sperimentazione e di conservazione delle biodiversità, la manifestazione propone gastronomia a base di mele, concorso per il miglior dolce alle mele, conferenze su temi legati alla frutticoltura e degustazioni guidate.

Il programma della manifestazione prevede:

apertura della mostra (Parco del Sorriso – Via V. Veneto – Luvinate):

sabato 6 ottobre dalle 16:00 alle 19:00

domenica 7 ottobre dalle 9:00 alle 19:00

incontri di frutticoltura:

Sabato 6 ottobre ore 21:00

Presso il Centro Sociale, P.za Don L. Sironi – Luvinate



Conferenze :

EVOLUZIONE DELLA FRUTTICOLTURA: dagli anni 60 del secolo scorso ai nostri giorni e prospettive per il futuro – relatore Dott. Alberto sassella – Biasca (CH)

LA POPILLA È A VARESE! Ritrovati i primi esemplari sul nostro territorio: strategia di difesa per la prossima estate. E le cimici? – relatore: Dott. Fabrizio Ballerio –

Agronomo (Varese)

DEGUSTAZIONE E VALUTAZIONE DI MELE ANTICHE E MODERNE. Nuove tendenze e antichi sapori: i presenti potranno compilare una scheda qualitativa delle varietà presentate, i cui risultati verranno resi noti il giorno successivo nell’ambito della mostra. Seguiranno degustazioni di eccellenze agro-alimentari varesine, in collaborazione con Slow food – Campagna Amica – IGT Ronchi Varesini:

Prodotti di Campagna Amica a Km 0

Vini dei Ronchi Varesini

Miele del Campo dei Fiori

Pesche sciroppate di Monate

Domenica 7 ottobre sarà presente uno stand informativo dell’associazione ALI (Allergici Imenotteri) di Como, che si propone di aiutare tutte le persone che hanno presentato reazioni locali o generalizzate alla puntura di imenotteri (api, vespe, calabroni) dando informazioni su come prevenire le punture e come comportarsi nel caso di reazioni allergiche.

GASTRONOMIA

Domenica 7 ottobre (Parco del Sorriso – Luvinate):

ore 12:00 aperitivo

ore 12:30 pranzo a base di mele e altre specialità

a partire dalle 15:00: stand gastronomico con frittelle di mele, dolci alle mele, sidro e succo di mele

Il concorso Dolci alle mele prevede la consegna delle torte entro le 11 di domenica 7 ottobre presso la sede della mostra. Una giuria di esperti valuterà i dolci in concorso e la premiazione avrà luogo domenica 7 ottobre alle ore 17:00.

Speciale domenica pomeriggio

dalle ore 14:30 giri a cavallo per i ragazzi, a cura dell’Agriturismo Valtinella

alle 14:30 lezione pratica gratuita di QI GONG a cura dell’Associazione L’Albero delle Farfalle.