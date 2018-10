Mattinata di controlli: il Comune promuove la prevenzione

Un sabato all’insegna della prevenzione. Mattinata di controlli in Comune ad Albizzate: in occasione dell’”ottobre rosa”, campagna di sensibilizzazione per il tumore al seno, l’amministrazione comunale e la Pro Loco hanno aderito alla XXVI campagna nazionale nastro rosa della LILT reclutando la Dottoressa Rosalba Antronaco, Radiologa Senologa dell’ASST Valle Olona, e la OSS Maristella Serra, per eseguire gratuitamente più di 20 ecografie alle donne albizzatesi.

«La disponibilità ed eccellenza della Dottoressa Antronaco hanno fatto la differenza in una realtà virtuosa come Albizzate, sempre in prima linea quando si tratta di salute e solidarietà – ha commentato Adele Patrini della Lilt – Il mio abbraccio affettuoso va a tutti gli organizzatori ed ai sostenitori la cui sensibilità mi ha profondamente commosso. La lotta al cancro è una battaglia di civiltà!»