Non è autunno senza la castagnata della Croce Rossa Valceresio

Torna nel fine settimana la Castagnata con la Croce Rossa Valceresio, uno degli appuntamento “fissi” dell’autunno in valle.

Il goloso appuntamento, che si rinnova con successo da anni, è in programma per domenica 28 ottobre presso il cortile della palazzina delle associazioni in viale Varese, a Baraggia di Viggiù.

Per l’intera giornata i volontari di Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio prepareranno le castagne, e potrà essere l’occasione per incontrarli e sapere qualcosa di più sulle attività di questa importante realtà del volontariato varesino.

Il ricavato della manifestazione sarà utilizzato, come sempre, per sostenere le attività del Comitato stesso.