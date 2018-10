Nuovo percorso di auto mutuo aiuto per genitori separati

Entra nel vivo questa sera, venerdì 19 ottobre, il nuovo percorso di auto-mutuo-aiuto per condividere le problematiche dei genitori separati, promosso dall’associazione “Il Cortile” con la collaborazione della Fondazione comunitaria del Varesotto. Sei incontri in calendario opitati tutti dalla scuola Salvemini di via Brunico 29, il venerdì sera, dalle ore 20.45.

Dopo le presentazioni di settimana scorsa, l’incontro di questa sera entra nel vivo delle problematiche comuni nelle vicende di separazione per parlare dell’elaborazione del distacco e di come affrontare i cambiamenti.



PROSSIMI INCONTRI

26 ottobre: “Educhiamo in un afamiglia monoparentale… ce la farò?”

9 novembre: “Gli aspetti legali della separazione e del divorzio”.

16 novembre: “La mediazione familiare: conosciamola meglio”.

30 novembre: “Il nostro vissuto e come gestire le problematiche. Un momento di confronto e mutuo aiuto”.

23-24-25 novemmbre: “Weekend di approfondimento”.

La partecipazione libera e gratuita

Per informazioni e iscrizioni scrivere a renzo.dallefratte@gmail.com, 335 7690273, oppure a Luca-garavaglia@libero.it, 348 8559179.

Sito: www.genitoriseparati.eu