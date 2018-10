Piccoli cittadini incontrano il sindaco e visitano il municipio

Un’altra gradita visita in Comune dei bimbi della scuola dell’Infanzia SS. Giuseppe e Paolo (parrocchia San Michele): questa mattina, come già un paio di settimane fa un gruppo di loro compagni, una cinquantina di alunni dai 3 ai 5 anni ha visitato il palazzo municipale con la coordinatrice della scuola Maria Cristina Lualdi e le insegnanti, nell’ambito di un lavoro che ha come tema la Città.

Galleria fotografica I bambini di Busto visitano il Comune 4 di 4

Ad accoglierli in sala Consiglio il vicesindaco Isabella Tovaglieri, a cui si è affiancato poco dopo anche il sindaco Emanuele Antonelli che non ha voluto perdere l’occasione di spiegare ai bambini in cosa consiste il lavoro degli amministratori e di rispondere alle loro domande.

Pur così piccoli, i bambini hanno dimostrato attenzione, interesse e molta curiosità soprattutto per i simboli, come lo stemma del Comune, la fascia tricolore.

Alla fine uno scambio di doni: i bimbi, oltre ad invitare il sindaco a scuola in occasione delle iniziative natalizie, gli hanno consegnato un gioco da tavola, simile al Memory, con foto della Città, mentre il sindaco ha regalato alle insegnanti una guida della Città da cui trarre spunti per approfondimenti in classe.

Soddisfazione anche da parte delle insegnanti per un lavoro che permetterà ai bimbi di diventare cittadini consapevoli e responsabili.