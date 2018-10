Polenta e birra, la degustazione è mentre si fa la spesa

Ormai Iper ha abituato i suoi clienti alle sorprese: tra sedute di bellezza, show cooking, degustazioni, incontri e laboratori, la lunga festa per i 30 anni del punto vendita a Varese continua a regalare sorrisi.

E anche domenica l’evento è stato particolarmente apprezzato. Tra le corsie del supermercato c’erano infatti due importanti realtà del territorio a far provare i loro prodotti: il Crotto Valtellina con le sue polente e il Birrificio Poretti con le sue birre. Così mentre chi era impegnato a fare la spesa poteva fare una pausa per assaggiare due tipi di polenta, classica e taragna, accompagnate da salsiccia bollita o gorgonzola. E per bagnare il tutto c’erano tre birre Poretti: la classica 4 luppoli, la bock a 5 e la stagionale con 7 luppoli.

Un evento particolarmente apprezzato con, a fine giornata, oltre 3 mila piatti di polenta distribuiti e una quantità sostanzialmente simile di birre. Gli eventi per i 30 anni di Iper a Varese continueranno con tanti eventi fino all’11 novembre

I prossimi appuntamenti

Martedì 30 ottobre

Mani in pasta! Gli alunni dell’istituto comprensivo S.Pellico Manfredini di Varese con la guida dei maestri panettieri di Iper e dell’associazione panificatori di Varese impareranno l’arte della panificazione.

Dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 15.15

Mercoledì 31 ottobre

È Halloween. Le truccatrici della profumeria di Iper saranno a disposizione per uno speciale truccabimbi.

Dalle 10.30 alle 18.30.

Nella stessa giornata gli alunni del CFP di Varese prepareranno con lo chef di Iper alcuni piatti casalinghi da degustare

dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30

Giovedì 1 novembre

Le hostess di Iper offriranno castagne, zucchero filato e pop-corn

dalle 10.30 alle 18.30