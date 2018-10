Referendum in VCO, le agevolazioni viaggio per chi chi vota

In occasione delle elezioni referendarie del 21 ottobre nella provincia del VCO, gli elettori che si recheranno a votare nel proprio Comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio che verranno applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto. (scopri tutto sul referendum VCO del 21 ottobre)

Ecco le principali:

Agevolazioni per viaggi ferroviari

A) La società “Trenitalia s.p.a.” (Gruppo Ferrovie dello Stato italiane) applicherà la “Disciplina per i viaggi degli elettori” allegata all’Ordine di servizio n. 31/2012 dell’11 aprile 2012, e successive modifiche, consultabile sul sito www.trenitalia.com, nella sezione Informazioni.

Biglietti per elettori residenti nel territorio nazionale

I biglietti possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell’arco temporale di venti giorni a ridosso dei giorni di votazione. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di votazione (quest’ultimo escluso). Pertanto, per le consultazioni popolari di domenica 21 ottobre 2018, il viaggio di andata può essere effettuato non prima del 12 ottobre e quello di ritorno non oltre il 31 ottobre 2018. I biglietti a tariffa agevolata vengono rilasciati su presentazione di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale. Solo per il viaggio di andata può essere esibita esclusivamente al personale di stazione (non a quello di bordo) una autodichiarazione in luogo della tessera elettorale.

Biglietti per elettori residenti all’estero

I biglietti a tariffa Italian Elector sono validi esclusivamente per il treno ed il giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza. Il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso.

L’agevolazione è applicata su presentazione di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale o della cartolina-avviso o della dichiarazione dell’Autorità consolare italiana attestante che il connazionale si reca in Italia per esercitare il diritto di voto. Non è ammessa l’autocertificazione in luogo di uno dei documenti sopraindicati. In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale.

Tanto per gli elettori residenti nel territorio nazionale che per quelli residenti all’estero, in occasione del viaggio di ritorno l’elettore deve sempre esibire, oltre al documento di riconoscimento, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o una dichiarazione del Presidente del seggio attestante l’avvenuta votazione.

I biglietti con le riduzioni di cui sopra sono rilasciati dalle biglietterie Trenitalia, dalle agenzie di viaggio autorizzate e dai punti vendita delle reti ferroviarie estere abilitati a vendere la tariffa Italian Elector.

B) La Società Trenord s.r.l., operante in Lombardia, ha previsto, in occasione delle consultazioni in oggetto, l’emissione di biglietti a tariffa speciale elettori con riduzione del 60%. Tale tariffa è riservata agli elettori residenti sul territorio nazionale e residenti all’estero che si recano nella località sede elettorale per esercitarvi il diritto di voto ed è valida sui servizi Trenord (ad esclusione del servizio Malpensa) e sarà in vendita presso tutte le biglietterie Trenord, nonché a bordo treno. La tariffa elettori dovrà essere rilasciata per la destinazione che serve la località del seggio elettorale oppure, ove non sia possibile, per la stazione di allacciamento con altre Amministrazioni. Per i termini di validità dei biglietti, sia per gli elettori residenti nel territorio nazionale che per quelli residenti all’estero, si applicano le medesime condizioni richiamate per la Società Trenitalia S.p.A. Per maggiori dettagli si potrà eventualmente consultare il sito www.trenord.it.

C) La società “Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.” (NTV) applicherà sui

treni “Italo”, per raggiungere la sede elettorale, uno sconto del 60% valido sulle offerte

Flex ed Economy, negli ambienti Smart e Comfort. Chi volesse usufruirne, deve

chiamare Pronto Italo oppure recarsi presso le biglietterie Italo in stazione e acquistare

un biglietto di “andata e ritorno” individuale. Non usufruiscono dello sconto i biglietti di sola andata o cumulativi. La riduzione è applicata al solo viaggio e non è valida per i servizi complementari. I biglietti devono essere acquistati dal 10 settembre al 21 ottobre per viaggiare dal 12 al 31 ottobre. A bordo dei treni “Italo”, per il viaggio di ritorno, dovranno essere esibiti il documento di identità e la tessera elettorale con il timbro dell’avvenuta votazione. Ulteriori informazioni potranno essere visionate sul sito www.italotreno.it.

Agevolazioni per viaggi via mare

II Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diramato alle Società Compagnia Italiana di Navigazione (ex Tirrenia, che effettua il servizio di collegamento con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti) e alla Società Navigazione Siciliana (ex Siremar, che effettua il servizio di collegamento con le isole della Sicilia) le direttive per l’applicazione, nell’ambito del territorio nazionale e negli scali marittimi di competenza delle Società medesime, delle consuete agevolazioni a favore degli elettori residenti in Italia e di quelli provenienti dall’estero che dovranno recarsi a votare nel comune d’iscrizione elettorale. In particolare:

ai biglietti di tali elettori verrà applicata di norma una riduzione del 60% sulla “tariffa ordinaria”;

ai biglietti degli elettori che abbiano diritto all’applicazione della “tariffa residenti”, le biglietterie autorizzate applicheranno la “tariffa elettori” solo se essa risulti più vantaggiosa.

L’agevolazione, che si applica in prima e seconda classe (poltrone, cabine, passaggio ponte), ha un periodo complessivo di validità di venti giorni e viene accordata dietro presentazione della documentazione elettorale e di un documento di riconoscimento. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale, recante il timbro dell’ufficio di sezione.

Agevolazioni autostradali

L’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.) ha reso noto che le Concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di gratuità del pedaggio, sia all’andata che al ritorno, per i soli elettori residenti all’estero che verrà accordata secondo le consuete modalità, su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo “aperto”, sia per il viaggio di raggiungimento del seggio sia per quello di ritorno.

Pertanto, gli elettori residenti all’estero, che intendano rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto ed usufruire dell’agevolazione di cui trattasi, dovranno esibire direttamente presso il casello autostradale idonea documentazione elettorale (tessera elettorale o, in mancanza, cartolina-avviso inviata dal Comune di iscrizione elettorale o dichiarazione dell’Autorità consolare attestante che il connazionale interessato si reca in Italia per esercitare il diritto di voto) e un documento di riconoscimento; al ritorno, dovranno esibire, oltre al passaporto o altro documento equipollente, anche la tessera elettorale munita del bollo della sezione presso la quale hanno votato.

Le agevolazioni in oggetto saranno accordate, per il viaggio di andata, dalle ore 22 del quinto giorno antecedente il giorno d’inizio delle operazioni di votazione e, per il viaggio di ritorno, fino alle ore 22 del quinto giorno successivo a quello di chiusura delle operazioni di votazione.