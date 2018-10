In quali dipendenze rischiano di incappare i ragazzi e come prevenire che ciò accada. Se ne parla giovedì sera a Vedano Olona grazie all‘incontro “Io cresco libero” con lo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai.

“Perché i ragazzi sono così vulnerabili verso alcune esperienze e comportamenti a rischio?” Partendo dall’esigenza di rispondere a questa domanda una serata organizzata per comprendere il rischio “dipendenza” nella vita dei ragazzi e delle ragazze e individuare le scelte educative più consone per fare prevenzione all’interno delle relazioni familiari ed educative.

L’incontro, promosso dal Comune di Vedano Olona e dalla cooperativa l’Aquilone nell’ambito del progetto Ve.Di., è per giovedì 18 ottobre alle ore 21 presso il Circolo Vela in via Minzoni 2 a Vedano Olona.