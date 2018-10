Rosario con l’arcivescovo Delpini

L’Arcivescovo Mario Delpini ha guidato sabato mattina, 28 ottobre, il rosario salendo tra le Cappelle del Sacro Monte con più di un centinaio di fedeli e ha poi presieduto la celebrazione eucaristica, presso il Santuario di Santa Maria del Monte, di ringraziamento per la canonizzazione di san Paolo VI. (immagine tratta da www.chiesadimilano.it)

Durante la salita l’Arcivescovo ha visitato anche la Cappella XIII “La discesa dello Spirito Santo” appena restaurata e alla quale, nella stessa mattinata, è stata dedicata una presentazione.

Accanto a monsignor Delpini, hanno concelebrato la messa il vescovo Francesco Brugnaro, il vicario episcopale della Zona II-Varese don Giuseppe Vegezzi, il Decano, don Mauro Barlassina, l’Arciprete del Santuario, don Sergio Ghisoni, arcipreti emeriti, il prevosto di Varese, don Luigi Panighetti e altri sacerdoti della Zona.

Del Santuario e del Sacro Monte, in genere, come «luogo particolarmente caro a san Paolo VI», ha parlato in apertura, l’Arcivescovo.