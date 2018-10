Spaccio ad Arnate, un arresto

Un 43enne incensurato, S.F., è stato arrestato a Gallarate dopo esser stato sorpreso in flagranza di reato, mentre vendeva hascisc a un cliente (che se l’è data a gambe).

È successo in via Pietro da Gallarate, alle porte del quartiere Arnate: i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, insospettiti da un movimento ambiguo dell’uomo, si sono accostati, lo hanno immediatamente bloccato e perquisito. In tasca aveva 520 euro in contanti (somma considerata provento di spaccio).

È seguita la perquisizione in casa, con ulteriori riscontri: nell’abitazione c’erano due etti di hashish, due bilancini digitali, un coltello a serramanico per tagliare lo stupefacente e delle confezioni di plastica, solitamente utilizzate per confezionare la droga. Per l’arrestato la Procura di Busto Arsizio ha disposto il giudizio direttissimo. Ancora in via di identificazione, invece, il cliente.