Stage Day alla LIUC con Eleonora Voltolina de “La Repubblica degli Stagisti” 

Oltre 900 stage effettuati nel 2017, di cui il 78% svolti nel corso degli studi (su una popolazione di 2000 persone) e circa 3.000 offerte di stage segnalate ogni anno: questi sono alcuni dei numeri che fotografano l’attenzione della LIUC – Università Cattaneo verso il tema dello stage, prima opportunità concreta di inserimento nel mondo del lavoro.

Se l’approccio del Career Service della LIUC è sempre personalizzato (un personal career advisor è dedicato al percorso di ciascuno studente), questa volta è stato organizzato un incontro pubblico. Un’occasione per fornire informazioni, dissipare dubbi, ascoltare il punto di vista delle aziende.

L’appuntamento è mercoledì 10 ottobre, dalle 14.00, per il primo Stage Day della LIUC: ospite la giornalista Eleonora Voltolina, founder del sito “La Repubblica degli Stagisti”, nato nel 2009 per approfondire la tematica dello stage in Italia e dare voce agli stagisti. Una piattaforma che è ormai un punto di riferimento per i giovani, un luogo di incontro e informazione, ma anche la voce ufficiale di tante battaglie per stage con buone condizioni per studenti e laureati.

I workshop tematici saranno dedicati a: “Il Personal Branding” (con Cristina Rapisarda di Randstad), “Come trarre il massimo vantaggio dallo stage e imparare il più possibile” (con Eleonora Voltolina) e “Il punto di vista dell’azienda sullo stage di successo” (con Ilaria Cattaneo di Suominen Corporation).

Sarà anche l’occasione per assegnare un premio alla migliore esperienza di stage in azienda svolta nell’anno accademico 2017/18, in collaborazione con la Scuola di Ingegneria Industriale.

Seguiranno una tavola rotonda, moderata da Eleonora Voltolina, con gli ospiti della giornata e Luigi Rondanini (Responsabile Career Service della LIUC – Università Cattaneo) e, infine, un aperitivo di networking.

Programma

14.00 – Saluto

Federico Visconti

Rettore, LIUC – Università Cattaneo

Luigi Rondanini

Responsabile Career Service, LIUC – Università Cattaneo

Workshop tematici

14.15

Il Personal Branding

Cristina Rapisarda, Randstad

15.15

Come trarre il massimo vantaggio dallo stage e imparare il più possibile

Eleonora Voltolina, Repubblica degli Stagisti

16.15

Il punto di vista dell’azienda sullo stage di successo

Ilaria Cattaneo, Suominen Corporation

17.30

Premio META – Miglior Esperienza di Tirocinio in Azienda

in collaborazione con Scuola di Ingegneria industriale

17.45

Tavola rotonda con gli ospiti

Modera Eleonora Voltolina

18.30

Aperitivo di networking