Stefano Catone presenta il “dizionario #antifa”

Il Comitato Rosa Parks di Possibile, in collaborazione con Periferia Sociale e con il Patrocinio del Comune di Lonate Pozzolo, organizza per il prossimo 26 ottobre, con inizio alle 21.00, la presentazione del libro #antifa Dizionario per fare a pezzi, parola per parla, la narrazione fascista scritto e curato da Stefano Catone.

“#antifa non è un semplice vocabolario è un antidoto ai tanti veleni: il fascismo, il razzismo, il sessismo e la violenza tout court.

Stefano Catone ha raccolto e curato un libro che contiene le parole e i concetti più utilizzati dalla retorica razzista.

Da Africa a Risorse Boldriniane, passando per Invasione, Lobby Gay e Padroni a casa nostra e tante altre, ogni parola viene analizzato e riportata alle reali proporzioni, ai dati e ai fatti.

A ragionare e confrontarsi insieme all’autore Stefano Catone ci sarà anche Ester De Tomasi, Presidente provinciale di ANPI.