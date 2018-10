L’associazione Mamme in Cerchio organizza un incontro dedicato a tutti i genitori che vorrebbero adottare un bambino e a quelli che hanno già fatto questa scelta. “Storie di (stra)ordinaria adozione” è il titolo dell’appuntamento che prevede un momento di confronto ma non solo: sarà l’occasione per sentire storie di genitori, fare domande, esprimere paure, ma anche per vivere un momento conviviale, intorno alla tavola.

L’incontro si terrà sabato 20 ottobre alle 17 nella sede delle Mamme in Cerchio in via Volta 44 ad Azzate (info al 348 6646880).

Interverranno i genitori di She Ya, Leo ed Edoardo. Come sempre è possibile portare i bambini perché l’associazione mette a disposizione un servizio di baby sitting. Alla fine della chiacchierata si mangerà insieme ciò che ognuno avrà preparato e portato.

L’ingresso è libero e gratuito ma è gradita la conferma