Streghette e fantasmini entrano gratis a Volandia

In occasione di Halloween il Museo del volo propone cinque giorni, weekend incluso, di ingressi omaggio per tutti i bambini che si presenteranno mascherati in biglietteria.

Truccati da fantasmini, avvolti in misteriosi mantelli o seminascosti da grandi cappelli da strega: per tutti i bambini vestiti a tema “terrore” l’ingresso all’esposizione è gratuito, da oggi mercoledì 31 ottobre sino a domenica 4 novembre.

E nel pomeriggio, alle ore 16 la merenda per tutti è offerta dal bistrot interno al museo.

Volandia si trova nell’area ex officine aeronautiche Caproni, in via per Tornavento, 15, località Case Nuove a Somma Lombardo.

Per maggiori informazioni info@museoaeronautica.it, 0331 230 642 oppure consultare il sito.