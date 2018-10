Tempo Casa di Gavirate porta in piazza le “sue” case

Tra le agenzie immobiliari presenti a “La casa in piazza” anche Tempo Casa di Gavirate , filiale locale dell’azienda nata nel 1988 . L’Agenzia di Gavirate è gestita da Andrea Magliano che torna alla borsa immobiliare di Varese e provincia promossa da Camera di Commercio.

Qual è lo stato del mercato immobiliare nella nostra zona?

Il mercato attuale è un ottimo mercato, dove le persone hanno voglia di comprare casa e anche grazie alla propensione maggiore al credito delle banche, sono aumentate sensibilmente le compravendite seppur i prezzi non siano ancora in ripresa.

Inoltre, il mercato stesso, richiede maggior professionalità e precisione che da un certo punto di vista è un aspetto positivo poiché si va a tutelare maggiormente le parti chiamate in causa in una compravendita immobiliare.

Vista la vostra passata presenza, come vedete la manifestazione La casa in piazza?

Abbiamo sempre partecipato a questa manifestazione ed è un ottimo luogo dove poter aumentare il numero di contatti “buoni” dato che chi è interessato veramente a vendere o comprare casa partecipa. Tanti sono i contatti per richieste di immobili e per consulenze che portano poi a concludere trattative. Un unico luogo dove potersi confrontare con tanti esperti del settore in un unico momento, è sicuramente comodo per chi cerca o chi deve vendere casa.

Cosa vi aspettate da questa edizione?

Da questa edizione ci aspettiamo di prendere contatti nuovi e farci conoscere maggiormente.

Una curiosità legata alla sua esperienza nelle passate edizioni

Le passate edizioni sono servite a concludere diverse trattative e soprattutto sono state un’ottima vetrina per la nostra agenzia e per le case proposte, quindi per i nostri clienti venditori che si sono ritenuti soddisfatti dal lavoro svolto.