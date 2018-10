Torna la magia di “Locarno on ice”

La Piazza Grande di Locarno si trasforma in una pista di pattinaggio tra musica e giochi di luce. Dal 22 novembre fino al 6 gennaio, Locarno On Ice diventa il luogo di divertimento adatto a tutti. Ogni giorno dalle 10 all’una la pista accoglierà non solo i pattinatori ma anche chi vuole vivere l’esperienza del relax o del divertimento invernale.

Attorno alla pista, lunghi tappeti rossi, una terrazza riscaldata, uno spazio concerti e zone di ristoro. Così, chi vorrà gustarsi un boccone o un aperitivo con gli amici potrà farlo in uno dei quattro igloo bar trasparenti o nella serie di mini chalet ristorante.

Presso le accoglienti casette in stile nordico situate a bordo pista, potete quindi assaporare diverse specialità gastronomiche dolci e salate, dai prodotti tipici come la raclette, alla pizza. Gli igloo bar invece possono trasformarsi, in base alle necessità e alle prenotazioni, in luogo destinato a una serata a tema, al festeggiamento di un avvenimento speciale o ad attività per bambini.

Inoltre, per gli amanti della musica, è in programma la rassegna “Locarno on ice live” che presenta una serie di eventi con i musicisti locali e internazionali tra note pop-rock, blues e jazz. Dalla terrazza riscaldata esterna è possibile seguire i concerti live sul palco e ammirare l’incantevole balletto di luci colorate che si rispecchiano sul ghiaccio della pista.

Per i bambini sono previsti momenti di animazione organizzati da associazioni ed enti pubblici locali e attività sportive, non solo sul ghiaccio. Inoltre un gruppo di abili pattinatori sarà a disposizione di tutti coloro che non si sentono a proprio agio nel rimanere da soli in piedi sui pattini.